ru ua
Чт, 25 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чи готовий Шольц взяти головну роль у переговорах з Путіним: думка посла України

Новость на русском →
Четвер 25 листопада 2021 14:01
Чи готовий Шольц взяти головну роль у переговорах з Путіним: думка посла України Фото: наступний канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Мілан Лєліч

На сьогодні українська сторона не розуміє, чи готовий наступний канцлер Німеччини Олаф Шольц взяти на себе головну роль у переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним у нормандському форматі. Це питання поки залишається відкритим.

Про це в ексклюзивному коментарі РБК-Україна розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник.

За його словами, в коаліційній угоді соціал-демократів, "зелених" і вільних демократів, які формують нову владу в Німеччині, є заклики до Росії припинити війну на Донбасі і повернути Крим, але немає згадки про нормандський формат, хоча він є ключовим політико-дипломатичним інструментом для деокупації Донбасу.

"Чи дійсно готовий наступний канцлер Олаф Шольц брати на себе головну роль у непростих переговорах з Путіним? Це питання поки залишається відкритим. Україна продовжує наполягати на проведенні берлінського саміту "нормандської четвірки", щоб вивести мирний процес з глухого кута, в який всіх нас завела Росія. Цей виклик стане одним з перших серйозних стрес-тестів для Берліна", - зазначив Мельник.

Детальніше про політичну ситуацію в Німеччині читайте у матеріалі РБК-Україна "Спадщина Меркель. Чого чекати Україні від нового уряду Німеччини".

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що лідер німецьких соціал-демократів Олаф Шольц стане новим канцлером Німеччини.

У коаліційній угоді також йдеться про те, що Україна повинна мати можливість зблизитися з ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Нормандський формат Олаф Шольц
NEWS
Україна закликає Німеччину відмовитися від газу з РФ у разі нової агресії, - посол
Україна закликає Німеччину відмовитися від газу з РФ у разі нової агресії, - посол
DAILY
Спадщина Меркель. Чого чекати Україні від нового уряду Німеччини
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Спадщина Меркель. Чого чекати Україні від нового уряду Німеччини