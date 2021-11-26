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Зеленський очікує від нового канцлера Німеччини "чітких дій" щодо членства України в ЄС

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Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 15:30
Зеленський очікує від нового канцлера Німеччини "чітких дій" щодо членства України в ЄС Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський окреслив свої очікування щодо нового канцлера Німеччини. Він сподівається, що Україна зможе розраховувати на більш чіткі дії нового уряду щодо членства нашої країни в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час прес-марафону.

"Я б дуже хотів, щоб новий канцлер Німеччини був більш чітким щодо членства України в Європейському союзі і не боявся за це зворотної реакції інших держав", - сказав Зеленський.

Глава держави також прокоментував відносини з Роберт Хабеком, міністром економіки Німеччини, зазначивши, що мав з ним декілька зустрічей та додав, що їхні бачення збігаються.

"Вірю в те, що він нам допоможе. У нас гарне розуміння кроків, що спрямовані на безпеку для України. Щодо канцлера, я близько з ним не знайомий. Впевнений, що у нас будуть нормальні відносини", - додав Зеленський.

Нагадаємо, в Німеччині скоро з'явиться новий уряд, який очолить соціал-демократ Олаф Шольц.

Своєю чергою посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що поки незрозуміло, чи готовий наступний канцлер Німеччини Олаф Шольц взяти на себе головну роль у переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним у нормандському форматі.

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