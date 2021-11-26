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Зеленский ожидает от нового канцлера Германии "четких действий" по членству Украины в ЕС

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Киев, Пятница 26 ноября 2021 15:30
Зеленский ожидает от нового канцлера Германии "четких действий" по членству Украины в ЕС Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский очертил свои ожидания относительно нового канцлера Германии. Он надеется, что Украина сможет рассчитывать на более четкие действия нового правительства относительно членства нашей страны в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время пресс-марафона.

"Я бы очень хотел, чтобы новый канцлер Германии был более четким относительно членства Украины в Европейском союзе и не боялся за это обратной реакции других государств", - сказал Зеленский.

Глава государства также прокомментировал отношения с Роберт Хабеком, министром экономики Германии, отметив, что имел с ним несколько встреч и добавил, что их видения совпадают.

"Верю в то, что он нам поможет. У нас хорошее понимание шагов, направленных на безопасность для Украины. Что касается канцлера, я близко с ним не знаком. Уверен, что у нас будут нормальные отношения", - добавил Зеленский.

Напомним, в Германии скоро появится новое правительство, которое возглавит социал-демократ Олаф Шольц.

В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что пока неясно, готов ли следующий канцлер Германии Олаф Шольц взять на себя главную роль в переговорах с президентом России Владимиром Путиным в нормандском формате.

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