Зеленський відповів на питання про тиск з боку Трампа

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп міг тиснути на нього в ході телефонної розмови. Відповідний коментар він дав російським ЗМІ на Генасамблеї ООН.

За словами Зеленського, на американський лідер не може чинити на нього тиску.

"На мене ніхто не може тиснути, тому що я президент незалежної країни. На мене може тиснути тільки мій син, якому шість років", - сказав він російським журналістам.

Відповідаючи на питання про те, чи збирається що-небудь просити у Трампа, Зеленський сказав, що можна говорити про підтримку, але "Україна - нова, сильна країна, ні в кого нічого не просить і сама може комусь допомогти".

Зазначимо, телефонна розмова Зеленського з Трампом стала приводом для початку процедури імпічменту президента США після того, як в ЗМІ з'явилася інформація, що Трамп міг натиснути на Зеленського заради особистих політичних інтересів. Зокрема, як повідомлялося, він вимагав від Зеленського відновити в Україні розслідування проти сина Джо Байдена, який є головним конкурентом Трампа на президентських виборах, які мають відбутися в 2020 році.

Крім того, президент США також одноосібно розпорядився заморозити виплати військової допомоги Україні і сказав, що Америка відновить виплати, якщо Європа також надасть допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше голова палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту стосовно президента Трампа. За словами Пелосі, Трамп порушив Конституцію і не може бути вище закону".

Трамп заявив, що початок процедури імпічменту є "переслідуванням президента". Також він охарактеризував рішення демократів як "полювання на відьом".