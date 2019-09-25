Трамп відреагував на підготовку його імпічменту

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Лідер США назвав дії Конгресу переслідуванням президента

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відреагував на можливий його імпічмент, про початок процедури якого оголосили в Конгресі. Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

Спікер палати представників США Ненсі Пелосі, яка оголосила про початок процедури імпічменту, звинуватила Трампа в порушенні конституції.

Причиною тому стала історія з дзвінком президенту України Володимиру Зеленському, в якому Трамп просив останнього вплинути на розслідування щодо сина Джо Байдена. Байден на сьогодні є одним з основних конкурентів Трампа на майбутніх виборах президента США в 2020 році.

Газета The Wall Street Journal опублікувала статтю, в якій говорилося, що Трамп говорив про розслідування проти сина Байдена в обмін на військову допомогу Україні з боку США. У Конгресі США після такої публікації зажадали стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського. Трамп через деякий час все ж погодився дати дозвіл на розшифровку розмови.

Трамп незабаром після оголошення представника Демократичної партії Ненсі Пелосі вказав на те, що в Конгресі не дочекалися публікації розшифровки його телефонного дзвінка президентові України Володимиру Зеленському.

"Переслідування президента (Presidental harassment!)", - написав Трамп в одному з твітів.

Також він охарактеризував рішення демократів як "полювання на відьом".

Нагадаємо, раніше в Конгресі США вже допускали можливість імпічменту Трампа. Представник Демократичної партії Адама Шиффа, який є головою комітету з розвідки палати представників, якщо тиск президента Трампа на Зеленського буде доведено, імпічмент може стати єдиним виходом з ситуації