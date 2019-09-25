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Трамп відреагував на підготовку його імпічменту

Новини » Політика    25.09.2019 - 01:35
Трамп відреагував на підготовку його імпічменту
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Лідер США назвав дії Конгресу переслідуванням президента

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відреагував на можливий його імпічмент, про початок процедури якого оголосили в Конгресі. Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

Спікер палати представників США Ненсі Пелосі, яка оголосила про початок процедури імпічменту, звинуватила Трампа в порушенні конституції.

Причиною тому стала історія з дзвінком президенту України Володимиру Зеленському, в якому Трамп просив останнього вплинути на розслідування щодо сина Джо Байдена. Байден на сьогодні є одним з основних конкурентів Трампа на майбутніх виборах президента США в 2020 році.

Газета The Wall Street Journal опублікувала статтю, в якій говорилося, що Трамп говорив про розслідування проти сина Байдена в обмін на військову допомогу Україні з боку США. У Конгресі США після такої публікації зажадали стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського. Трамп через деякий час все ж погодився дати дозвіл на розшифровку розмови.

Трамп незабаром після оголошення представника Демократичної партії Ненсі Пелосі вказав на те, що в Конгресі не дочекалися публікації розшифровки його телефонного дзвінка президентові України Володимиру Зеленському.

"Переслідування президента (Presidental harassment!)", - написав Трамп в одному з твітів.

Також він охарактеризував рішення демократів як "полювання на відьом".

Трамп відреагував на підготовку його імпічментуТрамп відреагував на підготовку його імпічменту

Трамп відреагував на підготовку його імпічментуТрамп відреагував на підготовку його імпічменту

Нагадаємо, раніше в Конгресі США вже допускали можливість імпічменту Трампа. Представник Демократичної партії Адама Шиффа, який є головою комітету з розвідки палати представників, якщо тиск президента Трампа на Зеленського буде доведено, імпічмент може стати єдиним виходом з ситуації

У США почали процедуру імпічменту Трампа Трамп дозволив опублікувати стенограму розмови з Зеленським
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