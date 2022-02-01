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Путін: створюючи загрози для Росії, Україна створює аналогічні загрози для себе

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Москва, Вівторок 01 лютого 2022 20:31
Путін: створюючи загрози для Росії, Україна створює аналогічні загрози для себе Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна створює загрози для себе, намагаючись створити їх для Російської Федерації. На його думку, США в меншій мірі турбує безпеку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію після зустрічі з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

"З приводу мінських угод. Ми з одного боку чуємо, що Україна хоче їх виконувати, нам весь час ставлять у провину, що ми не виконуємо мінські угоди. І в той же час звучать публічні заяви про те, що якщо Україна виконає мінські угоди, то вона розвалиться. А ніхто не думав, що якщо вона створить такі загрози (вступом до НАТО, - ред.) для Росії, вона створює аналогічні загрози для себе? Це все питання, які вимагають дуже уважного розгляду та врахування інтересів один одного", - заявив Путін.

На його думку, США нібито не стільки піклуються про безпеку України, скільки намагаються стримувати Росію.

"У цьому сенсі сама Україна - це просто інструмент досягнення цієї мети. Це можна зробити різними шляхами, втягнувши нас у збройний конфлікт, і змусити союзників в Європі ввести проти нас ті найжорсткіші санкції, про які говорять сьогодні в США. Або втягнути Україну в НАТО, наставити там ударні системи і стимулювати якихось бандерівців на вирішення питання Донбасу або Криму збройним шляхом. І, таким чином, все одно втягнути нас у збройний конфлікт", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що вступ України до НАТО підриває безпеку Росії.

Він також заявив, що вступ України до НАТО нібито може підштовхнути Київ до силового повернення Криму.

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