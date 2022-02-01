Путін: створюючи загрози для Росії, Україна створює аналогічні загрози для себе

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна створює загрози для себе, намагаючись створити їх для Російської Федерації. На його думку, США в меншій мірі турбує безпеку України.

"З приводу мінських угод. Ми з одного боку чуємо, що Україна хоче їх виконувати, нам весь час ставлять у провину, що ми не виконуємо мінські угоди. І в той же час звучать публічні заяви про те, що якщо Україна виконає мінські угоди, то вона розвалиться. А ніхто не думав, що якщо вона створить такі загрози (вступом до НАТО, - ред.) для Росії, вона створює аналогічні загрози для себе? Це все питання, які вимагають дуже уважного розгляду та врахування інтересів один одного", - заявив Путін.

На його думку, США нібито не стільки піклуються про безпеку України, скільки намагаються стримувати Росію.

"У цьому сенсі сама Україна - це просто інструмент досягнення цієї мети. Це можна зробити різними шляхами, втягнувши нас у збройний конфлікт, і змусити союзників в Європі ввести проти нас ті найжорсткіші санкції, про які говорять сьогодні в США. Або втягнути Україну в НАТО, наставити там ударні системи і стимулювати якихось бандерівців на вирішення питання Донбасу або Криму збройним шляхом. І, таким чином, все одно втягнути нас у збройний конфлікт", - додав Путін.