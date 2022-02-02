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Путін у розмові з Джонсоном звинуватив Україну в "саботажі" мінських угод

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Москва, Середа 02 лютого 2022 20:04
Путін у розмові з Джонсоном звинуватив Україну в "саботажі" мінських угод Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Сьогодні, 2 лютого, відбулася телефонна розмова прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона з президентом Росії Володимиром Путіним. Останній звинуватив Україну в нібито "саботажі" мінських угод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.

Повідомляється, що сторони обмінялися думками в контексті ситуації на Донбасі та забезпечення так званих "гарантій безпеки" для Росії.

"Президент Росії виклав принципові підходи з даних питань. Зокрема, звернуто увагу на хронічний саботаж Києвом мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Путін розкритикував політику відкритих дверей НАТО і заявив про неготовність Альянсу "адекватно реагувати на російські заклопотаності".

Нагадаємо, раніше Путін висловив побоювання, що після вступу в НАТО Україна спробує повернути Крим силовим шляхом.

Він також заявив про те, що Україна створює загрози для себе з боку Російської Федерації.

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