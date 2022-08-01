RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський відповів на петицію про заборону видачі повісток на блокпостах, АЗС і вулиці

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону видачі повісток на блокпостах, АЗС і вулиці. Дане питання буде комплексно опрацьовано урядом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відповідь на електронну петицію.

Зокрема, Зеленський нагадав, що призов резервістів і військовозобов'язаних на службу проводиться в порядку, який визначений законами про військову службу та мобілізацію. А видача повісток регулюється актами Кабінету міністрів, Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ.

"Враховуючи викладене, я звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання в контексті дотримання прав громадян та законодавства про військовий обов'язок і військову службу", - підкреслив Зеленський.

Зазначимо, автор петиції, яка набрала понад 25 000 підписів, вимагав призивати на службу в першу чергу мотивованих людей, заборонити видачу повісток у всіх місцях, крім військкоматів, або зробити публічною інформацію про стан мобілізації.

Нагадаємо, роздача повісток у громадських місцях не є протиправною. Детальніше читайте в матеріалі "Відразу до армії? Відповіді на головні питання про повістки".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленськиймобилизация в Украине