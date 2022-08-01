Зеленский ответил на петицию о запрете выдачи повесток на блокпостах, АЗС и улице

В частности, Зеленский напомнил, что призыв резервистов и военнообязанных на службу проводится в порядке, который определен законами о военной службе и мобилизации. А выдача повесток регулируется актами Кабинета министров, Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ.

"Учитывая изложенное, я обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос в контексте соблюдения прав граждан и законодательства о воинской обязанности и военной службе", - подчеркнул Зеленский.

Отметим, автор петиции, которая набрала более 25 000 подписей, требовал призывать в первую очередь мотивированных людей, запретить выдачу повесток во всех местах, кроме военкоматов, или сделать публичной информацию о состоянии мобилизации.