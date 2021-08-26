Зеленський відреагував на теракт в Кабулі та закликав засудити його

Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній теракт біля аеропорту Кабулу . Зеленський закликав сторони конфлікту в Афганістані відреагувати на цей інцидент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави в Twitter .

"Жахливий теракт у Кабулі. Глибокі співчуття народам США й Афганістану, родинам усіх загиблих. Одужання пораненим. Тероризм має бути засуджений усіма сторонами в Афганістані. Спільно з партнерами маємо активніше працювати для евакуації тих, хто потребує допомоги ", - наголосив президент України.

Нагадаємо, сьогодні терорист-смертник здійснив атаку поблизу аеропорту Кабулу. В натовпі він здійснив два вибухи. Більше про цей теракт ви можете прочитати на РБК-Україна.

Як повідомляли в МЗС України, інформація про українців серед жертв чи постраждалих від вибуху в Кабулі не надходила.