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У Зеленського відреагували на скандал з братом Єрмака

Новини » Політика     02.04.2020 - 19:17
У Зеленського відреагували на скандал з братом Єрмака
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський очікує на результати розслідування

У Офісі президента Володимира Зеленського відреагував на скандал довкола брата керівника Офісу президента Дениса Єрмака. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал офісу глави держави.

У Офісі глави держави заявили, що всі факти викладені на так званих "плівках Лероса" повинні бути перевірені. Разом з тим Зеленський чекає на встановлення джерела появи скандальних записів.

"Розмови на оприлюднених плівках не мають стосунку до реального життя, ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися. Однак усі викладені факти мають бути ретельно перевірені - так само, як і джерела появи плівок і те, хто та з якою метою замовляв стеження", - йдеться в заяві.

Зазначається, що зараз правоохоронці допитують обидві сторони скандалу, а в Офісі президента чекають на результати розслідування.

"Ніхто не уникне покарання за протиправні дії, однак і звинувачувати будь-яку зі сторін до офіційних результатів розслідування було б необачно. Всі ми розуміємо, що подібні скандали мають кінцевого бенефіціара. Знайти правду та встановити справедливість - головне", - наголосили в ОП.

Як писало РБК-Україна, на вихідних народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував відеозаписи нібито з Денисом Єрмаком - братом керівника ОП Андрія Єрмака. На записах, людина, схожа на Дениса Єрмака, обговорює з невстановленими особами призначення на різні державні посади.

Керівник ОП заперечив правдивість відеозаписів та звернувся до правоохоронних органів. Зокрема, Держбюро розслідувань почало розслідування відразу за чотирма статтями.

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