Нардепи від СН вимагають зустрічі з Зеленським через "плівки Лероса"

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Нардепи хочуть почути позицію Зеленського і Єрмака

Народні депутати з фракції "Слуга народу" вимагають зустрічі з Володимиром Зеленським через скандал з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака, який розгорівся після того, як нардеп Гео Лерос опублікував записи. Про це РБК-Україна повідомило джерело у фракції.

Джерело зазначило, що кілька нардепів звернулися з проханням про зустріч із Зеленським. За словами співбесідників РБК-Украина, поки невідомо, коли така зустріч може відбутися. При цьому окремі депутати вважають за доцільне запросити за зустріч керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Моя позиція - почути пана Єрмака, щоб розібратися, що відбувається", - додало джерело.

Нагадаємо, на вихідних нардеп Гео Лерос опублікував записи з Денисом Єрмаком, на яких той нібито обговорює хабарі за призначення на високі посади. Сам фігурант це спростовує і заявляє, що на плівках зафіксовано провокацію. Він також заперечує зв'язок Офісу президента з цим скандалом. Кримінальні справи завели Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Служба безпеки України.

Із заявами в правоохоронні органи звертався Андрій Єрмак.