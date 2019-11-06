Зеленський відреагував на інтерес інвестора з США до купівлі "Мотор Січ"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інтерес американського інвестора Еріка Прінса до купівлі української аерокосмічної компанії "Мотор Січ". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Глава держави вважає, що питання продажу підприємства має обговорюватися з ним.

"Я теж про це прочитав, причому прочитав вночі. Я ні з ким не зустрічався, я ні з ким це не промовляв, але це питання має бути пов'язане з президентом України, тому що "Мотор-Січ" - це стратегічне підприємство, тому я поки нічого не можу додати до цього", - сказав він в Харкові.

Раніше повідомлялося, що США продовжують спроби не допустити переходу українського виробника двигунів для авіаційної техніки під контроль Китаю. За даними Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп доручив Прінсу вести переговори про придбання "Мотор Січ".

У серпні, під час візиту в Україну, на той момент радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон рекомендував Зеленському захистити оборонну галузь від експансії Китаю. Болтон мав на увазі придбання Китаєм акцій "Мотор Січ".

З квітня 2018 року 56% акцій ПАТ "Мотор Січ", які належать китайським інвесторам, заарештовані. За даними СБУ, іноземні компанії намагалися отримати контроль у сфері військових замовлень і передати українські технології на інший завод.

У "Мотор Січ" заявляли, що китайські компанії Skyrizon і Xinwei Group вже купили завод і подали на узгодження в Антимонопольний комітет угоду про купівлю більше 50% акцій "Мотор Січ".