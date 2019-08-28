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Радник Трампа рекомендував Зеленському захистити оборонну галузь від Китаю

Новини » Політика    28.08.2019 - 16:33
Радник Трампа рекомендував Зеленському захистити оборонну галузь від Китаю
Фото: Джон Болтон (РБК-Україна)

Питання "Мотор Січі" є важливим для безпеки у всьому світі

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон рекомендує президенту України Володимиру Зеленському захищати українську оборонну галузь від експансії Китаю. Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", відповідаючи на питання щодо продажу "Мотор Січі" Китаю.

Болтон заявив, що під час візиту до України він не зустрічатиметься з менеджментом "Мотор Січі".

"Але йдеться про питання, яке є важливим як для України, так і для США, Європи, Японії, Австралії, Канади та інших країн. Йдеться про зусилля Китаю використати позитивний торгівельний баланс для того, щоб отримати зиск від оборонних технологій, які розробили інші країни", - сказав він.

Як зазначив Болтон, США мають механізми, щоб захистити такі галузі, які стосуються національної безпеки.

"Україна теж мала б розглянути таку можливість", - сказав він.

Болтон вважає, що "уряд, який дії у власній суверенній сфері, має право захищати свою оборонну галузь".

За його словами, про це повинна подумати "нова українська влада президента Володимира Зеленського".

Нагадаємо, раніше газета The Wall Street Journal з посиланням на високопоставлених чиновників Білого дому повідомила, що помічник президента США з нацбезпеки Джон Болтон намагається перешкодити купівлі Китаєм українського підприємства "Мотор Січ", так як це може дати Пекіну важливі оборонні технології. За даними WSJ, в даний час розглядається питання продажу українського підприємства групи компаній, серед яких Beijing Skyrizon Aviation.

Як повідомив директор зі зв'язків з громадськістю ВАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш, китайські компанії Skyrizon і Xinwei Group подали на узгодження в Антимонопольний комітет України (АМКУ) угоду про покупку більш 50% акцій заводу "Мотор Січ".

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