ВСУ вышли из Суджи? Что происходит в Курской области и почему Украина теряет позиции

В Курской области сейчас продолжаются бои и украинским военным, скорее всего, пришлось отходить. Почему это произошло, что этому предшествовало, зачем Путин приехал на Курщину и что это может означать для будущих переговоров, - в материале РБК-Украина.

Обстановка в Курской области динамична и меняется буквально каждые несколько часов. Российские военные за последнюю неделю вернули контроль над около 200 квадратными километрами территории области. Пока Владимир Путин в камуфляже приехал поруководить "курским контрнаступлением", а минобороны РФ показывают кадры разбитой после "освобождения" Суджи, украинские военные пытаются закрепляться на новых рубежах.

Операция "Труба"

Украинские военные зашли в Курскую область в августе 2024 года. Для всех без исключения эта операция стала полной неожиданностью и поставила под вопрос "нерушимость" российских границ, о которых так любит говорить кремлевская пропаганда. ВСУ быстро закрепились на позициях в Курской области, а впоследствии даже начали возить туда журналистов.

Одним из самых часто посещаемых мест стал город Суджа. Несмотря на то, что в городе проходили боевые действия и он, по сути, был взят украинскими войсками, на его внешний вид это особо не повлияло. Оставшиеся там жители в комментариях журналистам все время благодарили украинских военных за то, что они привозят им еду и воду. Многие критиковали российские власти и военных, обвиняли их в равнодушии по отношению к жителям.

Украинский военный разговаривает с жителями Суджи (фото: РБК-Украина)

На самом деле, это так и выглядело. Несмотря на то, что ВСУ закрепились в нескольких российских населенных пунктах, руководство РФ очень поверхностно комментировало ситуацию, а через какое-то время затихло совсем. Создавалось впечатление, что Курской областью решили буквально пожертвовать для того, чтобы не выделять на нее резервы, не перебрасывать военные группировки с других направлений и продолжать оккупировать украинские территории.

В начале марта российские так называемые военкоры впервые вспомнили об операции "Поток" или, как ее позже назвали, "Труба". По замыслам командования РФ, военные должны были пройти от 12 до 15 км по трубопроводу "Уренгой-Помары-Ужгород", который не эксплуатируется. По разным данным, российские бойцы неделю ползли по трубе в условиях токсичных паров от газа, критической нехватки кислородных баллонов и провизии.

Украинское командование позже прокомментировало результаты операции, заявив, что россиянам не удалось ни застать ВСУ врасплох, ни закрепиться в их тылу. ВСУ получили информацию о "подземной пехоте" РФ и устроили им засаду у выхода из трубы. Однако, несмотря на провальную идею, ситуация в Курской области стала стремительно ухудшаться. Россияне задействовали резервы и по разным данным перебросили часть своих группировок с Востока Украины.

Бои в Курской области - воспроизведение событий

Во время новой попытки своего контрнаступления в Курской области противник решил сфокусироваться на сокращении ширины украинского плацдарма с одновременным усложнением нашей логистики. И в конце концов, его расчет сработал.

Ситуация в Курской области начала ощутимо ухудшаться примерно месяц назад. Тогда россияне захватили участок от Дарьино до Свердликово, находящихся в украинско-российском пограничье. Через Свердликово проходила одна из логистических дорог нашего плацдарма в Курской области. И потеря контроля над этой дорогой поставила под угрозу всю часть этого плацдарма, что севернее Суджи.

Во-вторых, выход врага к границе между Курской и Сумской областями позволил ему установить огневой контроль над еще одной ключевой дорогой - Суджа - Юнаковка, по которой тоже шло обеспечение наших подразделений.

После Свердликово россияне продвинулись на Новенькое, что уже на территории Сумщины. Оттуда они пытаются пробиться к Басовке, а дальше - к КПП "Юнаковка - Суджа", чтобы выйти в тыл нашим войсками и тем самым заставить их полностью выйти из Курской области. Однако дальше Новенького врагу пройти не удалось.

На прошлой неделе события оживились. Россияне смогли прорваться к границе уже на правом фланге нашего плацдарма - в районе Куриловки, что на юге от Суджи. После этого состоялась та самая операция "Поток". Одновременно с этим вражеские войска продолжили давление по периметру плацдарма. В частности - и со стороны Мирного и Махновки в направлении Суджи.

Общую ситуацию осложняет лесистая местность, где солдаты врага окапываются даже в корнях деревьев, и массовое применение противником дронов на оптоволокне, которые невозможно погасить средствами РЭБ.

"Как следствие, из-за почти невозможности проводить логистику и для сохранения личного состава было принято решение сокращать глубину нашего вклинения и проводить контролируемый вывод войск", - пояснил один из информированных источников РБК-Украина.

Суджа в августе (фото: Getty Images)

Украинские официальные лица комментировали и комментируют события на Курщине очень осторожно. Днем 12 марта о ситуации сообщил президент Владимир Зеленский. Он не стал говорить деталей, ограничившись тем, что обстановка действительно сложная, а для Украины приоритет - сохранение жизней своих военных. Вечером уже главком Александр Сырский сообщил, что в пригородах и районах Суджи идут активные боевые действия.

"Будем держать оборону на Курщине столько, сколько это будет целесообразно и необходимо", - добавил он.

Между тем, российские официальные источники, которые летом, во время операции ВСУ отмалчивались, сегодня наперебой сообщают о ситуации на Курщине. В минобороны РФ уже успели опубликовать видео с "освобожденной" Суджей - на кадрах видно разбитый город с остатками обугленных фасадов домов. Хотя, в целом, это стандартное поведение российских войск, отметил секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Посмотрите на города, которые они "освободили" на востоке и на юге. Они ни с чем не считаются, ни с военными, ни с гражданскими потерями. Они уничтожают все. Они поняли, что украинцев просто так не взять, ни гражданское население, ни военных и единственное - это просто стереть город с лица земли со всеми, кто там есть", - говорит Костенко в комментарии РБК-Украина.

В Курскую область также якобы приехал Владимир Путин, который для этого повода даже второй раз за всю полномасштабную войну одел камуфляжную форму (первый раз он надел бушлат в сентябре 2022 года во время учений "Восток-2022" - ред). Своим присутствием он очевидно стремился опровергнуть то, в чем Кремль обвиняли с августа - равнодушии к российскому региону. Кроме того, этот "визит" был сигналом о том, что события в Курской области разворачиваются исключительно в пользу РФ.

Как объясняют собеседники издания, решение о полном выходе из Курской области сейчас не принималось - только о сокращении плацдарма. Сейчас его площадь составляет примерно 150 квадратных километров. Согласно той информации, которая есть у РБК-Украина, численность украинских подразделений, которая находилась в Курской области, составляла от 2 до 5 тысяч человек. В последние дни часть подразделений вывели на территорию Украины.

"Понятно, что рано или поздно нам придется оттуда полностью уйти. Но пока в планах держаться там до тех пор, пока это будет возможно", - рассказал один из собеседников.

Об этом же говорит и нардеп Костенко. По его словам, украинские войска потеряли некоторые населенные пункты и сейчас пытаются держать оборону.

"Я думаю, основная задача - это не выйти на нашу территорию, а оставить обороняться на российской территории для того, чтобы и удары наносить, и чтобы иметь буферную зону на территории РФ. Как там будет, это уже будет зависеть от того, какие решения будет принимать командование, какие будут ресурсы, как будут воевать наши воины", - говорит Костенко.

Что касается полного выхода из Курской области, эксперты отмечают, что катастрофой это назвать нельзя. По словам майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, изначально операция рассматривалась как рейд украинских военных на территорию РФ.

"Это военно-политическая операция, она выполнила ту миссию, которая была на нее возложена, и продолжает ее выполнять. Но если угроза для наших войск существенно увеличится, то я думаю, что будет дана команда на отход. Тем более есть информация, что некоторые бригады оттуда выходят и вышли. Поэтому считать, что выход из Курской области это какое-то поражение, не стоит", - добавляет Гетьман в комментарии РБК-Украина.

Угроза для Сумской области

Наступая на Курщину, россияне традиционно для себя активно "вбрасывают" в инфопространство разнообразную дезинформацию для деморализации украинских военных. Одна из "легенд", которая уже неделю обсуждается в медиа, это выход российских войск на границы с Сумщиной. Если верить пропагандистам, россияне за последнее время десятки раз захватывали Сумскую область.

Фактически же враг по-прежнему пытается накапливаться на границе, перейти ее и закрепиться в направлении Новенького. Цель россиян, скорее всего - окружение украинских войск и полное перерезание логистики. Однако закрепиться российским войскам не удается, поэтому они используют тактику малых штурмовых групп. Это около пяти военнослужащих, которые пытаются пересечь украинскую границу, сообщает спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Украинские военные (фото: Getty Images)

"Фактически прорыва границы, как это может интерпретировать в РФ любой, на данный момент нет. То, что отдельные военнослужащие пересекли границу, пытаясь закрепиться на нашей территории, а потом умерли, - это не прорыв границы. Потому что фактически всю линию госграницы с Россией можно считать линией фронта. И ворон может где угодно может пытаться прорваться, применять какие-то группы, в том числе ДРГ", - говорит Демченко в комментарии РБК-Украина.

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После серии украинских контратак и истощения оккупационных войск продвижение агрессора на Востоке заметно замедлилось. Зайти в Покровск или Купянск им все еще не удалось. Если Путин захочет представить своему народу какие-то "победы" на 9 мая - то ни один из перечисленных украинских городов не имеет перспектив ею стать. Можно предположить, что Москва приняла решение сделать именно "освобождение" Курской области той победой, которой они смогут хвастаться россиянам на 9 мая.

В контекст этой версии логично ложится его визит якобы в командный пункт в Курской области. При том, что ранее Путин старался никак публично не ассоциировать себя с операцией в этом регионе, а официальная пропаганда уделяла минимум внимания ситуации на Курщине.

Хотя действиям россиян может быть одновременно и другое объяснение. Ранее представители украинской власти заявляли, что рассматривают во время будущих переговоров обмен подконтрольной территории в Курской области на оккупированные украинские территории. Российское наступление именно там и сейчас может быть направлено как раз на то, чтобы помешать этим планам.

"Я думаю, это является основным аспектом. Была же информация, что им и Трамп это забрасывал, мол, о чем вы сейчас не хотите договариваться, у вас там оккупируют часть вашей территории войска Украины. В 2024 году это была наша стратегическая победа, как бы там ни было. Россияне немного продвигались, но это было не стратегически, а мы малыми силами получили стратегическую и геополитическую победу. Поэтому, конечно, им все равно это вменяли", - говорит Костенко.

Россияне активизировались на Курщине на фоне дипломатического процесса, который сейчас активно продвигают США. Вполне возможно, что в стремлении лишить Украину хоть каких-то сильных переговорных позиций, Путин поручил своему военному командованию как можно скорее отвоевать Курскую область.