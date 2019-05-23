ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський перепризначив двох уповноважених президента

Новини » Політика    23.05.2019 - 12:21
Зеленський перепризначив двох уповноважених президента
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський перепризначив Сушкевича уповноваженим президента з прав людей з інвалідністю

Президент Володимир Зеленський перепризначив Валерія Сушкевича уповноваженим президента з прав людей з інвалідністю та Вадима Свириденка уповноваженим президента з питань реабілітації учасників бойових дій. Про це йдеться на сайті президента.

Зазначимо, що спочатку вийшов указ про звільнення Сушкевича та Свириденка з посад уповноважених з прав людей з інвалідністю та з питань реабілітації учасників бойових дій відповідно. Потім з'явився указ Зеленського про призначення їх на ці ж самі посади.

Зеленський перепризначив двох уповноважених президентаНагадаємо, раніше президент Зеленський підписав указ про призначення Олени Зеркаль заступницею глави Адміністрації президента. Однак, пізніше указ Зеленського зник з сайту президента. Джерела РБК-Україна в АП повідомили, що Зеркаль відмовилася від посади заступника глави АП Андрія Богдана.

Наступного дня президент Володимир Зеленський скасував указ про призначення Олени Зеркаль заступником глави Адміністрації президента.

Додамо, 21 травня Володимир Зеленський призначив главою адміністрації юриста Андрія Богдана. Наразі адвокат Андрій Богдан є радником нового президента з юридичних питань.

Зеленський призначив нового заступника голови АП Зеленський анонсував зустріч з місією МВФ наступного тижня
Новини України Володимир Зеленськийназначение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся