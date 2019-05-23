Зеленський перепризначив двох уповноважених президента

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський перепризначив Сушкевича уповноваженим президента з прав людей з інвалідністю

Президент Володимир Зеленський перепризначив Валерія Сушкевича уповноваженим президента з прав людей з інвалідністю та Вадима Свириденка уповноваженим президента з питань реабілітації учасників бойових дій. Про це йдеться на сайті президента.

Зазначимо, що спочатку вийшов указ про звільнення Сушкевича та Свириденка з посад уповноважених з прав людей з інвалідністю та з питань реабілітації учасників бойових дій відповідно. Потім з'явився указ Зеленського про призначення їх на ці ж самі посади.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський підписав указ про призначення Олени Зеркаль заступницею глави Адміністрації президента. Однак, пізніше указ Зеленського зник з сайту президента. Джерела РБК-Україна в АП повідомили, що Зеркаль відмовилася від посади заступника глави АП Андрія Богдана.

Наступного дня президент Володимир Зеленський скасував указ про призначення Олени Зеркаль заступником глави Адміністрації президента.

Додамо, 21 травня Володимир Зеленський призначив главою адміністрації юриста Андрія Богдана. Наразі адвокат Андрій Богдан є радником нового президента з юридичних питань.