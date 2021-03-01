Зеленський про КСУ: мова йде про відновлення довіри з "нуля"
Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність реформи Конституційного суду. Потрібно відновлювати довіру з "нуля".
Він назвав реформу КСУ наболілим питанням.
"Цей орган став синонім, через деяких суддів... синонімом недовіри. Сьогодні мова йде не про відновлення, а про побудову довіри з "нуля", - зазначив президент.
Зеленський вважає, що формат КСУ - це прозорий добір суддів, етика, чіткі процедури і порядок прийняття рішення.
Він зазначив, що для пошуку шляхів розвязання питання створена комісія з питань правової реформи України, яка надасть відповідь, якою має бути судова система в країні.
Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав головні "хвороби" системи правосуддя в країні. Це брак суддів, надмірне навантаження на систему і проблеми з доступом до правосуддя.
Зазначимо, президент продовжив відсторонення Олександра Тупицького від посади голови КСУ.