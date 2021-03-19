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В Україні перевірять всі чинні укази, підписані Януковичем, - РНБО

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 19:55
В Україні перевірять всі чинні укази, підписані Януковичем, - РНБО Фото: Віктор Янукович (news-cloud.net)
Автор: Андрій Василюк

В Україні перевірять всі чинні укази, які були підписані колишнім президентом України Віктором Януковичем. Документи перевірять на предмет загроз нацбезпеці України.

Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов

"У нас сьогодні є чинні укази і розпорядження підписані Віктором Федоровичем Януковичем, в минулому - президентом України, який засуджений за 111 статтею (державна зрада). Вирок цей вже набув чинності. Було дано доручення органам державної влади проаналізувати всі нормативно-правові акти, які сьогодні є чинними, на предмет небезпеки національній безпеці України", - повідомив Данілов.

Він зазначив, що завдання щодо аналізу документів вже отримали сьогодні від РНБО відповідні органи.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки і оборони на сьогоднішньому засіданні ухвалила новий пакет санкцій проти колишніх високопосадовців та правоохоронців-зрадників. Санкції ввели, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича та олігарха Сергія Курченка.

"Частина з цих людей, які були громадянами України, переважна більшість - 99%, вже є громадянами Російської Федерації", - зазначив секретар РНБО Олексій Данілов.

РНБО сьогодні також оголосила санкції проти компаній у сфері користування надрами. Загалом запровадили санкції проти 19 компаній. Вони починають діяти відсьогодні.

На початку березня Україна наклала санкції на екс-міністра внутрішніх справ та екс-голову СБУ. Під санкції потрапила ще низка військових, які зрадили Україну.

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