Глава НАЗК склав протокол щодо Тупицького. Він скасував засідання КСУ у своїх інтересах
Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав адміністративний протокол щодо відстороненого глави Конституційного суду України Олександра Тупицького. Він скасував засідання КСУ у своїх інтересах.
Про це повідомляє прес-служба НАЗК.
"Протокол складено за ч. 1 ст. 172–7 Кодексу про адміністративні правопорушення (КУпАП), що стосується неповідомлення про наявність реального конфлікту інтересів", - вказано у повідомленні.
Зазначається, що Тупицький скасував засідання КСУ, на якому мали розглядати звернення Державного бюро розслідувань про вчинення ним проступку.
"Тупицький скасував розпорядження про засідання, на якому мало розглядатися це звернення ДБР. Завдяки зверненню ДБР нам вдалося виявити це порушення", - повідомив Новіков.
Нагадаємо, представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський вважає, що відсторонення Тупицького необхідно продовжити. Термін відсторонення закінчується 28 березня.
Як писало РБК-Україна, в грудні минулого року Володимир Зеленський уже усував главу КСУ строком на два місяці. Тупицькому оголосили підозру в кримінальній справі - його підозрюють у введенні суду в оману і примусі свідка до відмови від дачі показань.
Підозра пов'язана з розслідуванням незаконного привласнення активів Зуєвського енергомеханічного заводу в Донецькій області.