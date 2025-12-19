Зеленский об "Орешнике" в Беларуси: знаем место размещения и передаем данные партнерам

"Завершается перемещение "Орешника" на территорию Беларуси. Мы понимаем, где это будет, где будет размещение. Мы информацию передаем нашим партнерам. Думаю, партнеры сами могут оценить эту угрозу и понять, как реагировать", - отметил Зеленский.

По его словам, Украина ранее предупреждала европейских и американских парнеров, что РФ будет размещать "Орешник" в Беларуси. Партнерам показывали дистанции, на которую будет действовать "Орешник". Это угроза многим европейским странам, включая Польшу и Германию.

"Орешник" дронами сбить невозможно. Мы просили, чтобы наши партнеры применили санкции против компаний, которые продают компоненты через третьи страны, которые подходят к "Орешнику". Без этих компонентов РФ развивать эту ракету просто не может. Я не вижу введения этих санкций пока", - отметил президент Украины.

Зеленский добавил, что РФ будет продолжать производить "Орешники". По его мнению, если партнеры проводят так много дипломатических усилий по окончанию войны, вероятно, они могут так же давить на РФ, чтобы они не размещали эти ракеты ближе к Европе.