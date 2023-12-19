RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский об Орбане: я никогда не говорил с ним о прекращении огня или о диалоге с Путиным

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский заявил, что ни разу не говорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о прекращении огня против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

"Я никогда не говорил с Виктором Орбаном о прекращении огня или о диалоге с Путиным. Возможно, он поднимал эту тему со своими друзьями, или лидерами ЕС, или в США. Что-то было такое в его речи, но для меня это несколько странно, потому что иногда его политика не очень дружна с нами. И это факт. И он это слышал от меня", - заявил президент.

Зеленский заявил, что у него были вопросы к Орбану, которые касались блокирования Венгрией вступления Украины в ЕС.

"Я спросил у Орбана: Виктор, назови хоть одну причину, почему вы не поддерживаете наше вступление в ЕС, может, мы сможем найти дипломатическое решение. Он не смог дать ответ, почему мы не можем организовать встречу, чтобы решить все вопросы", - рассказал Зеленский.

О чем еще говорил на пресс-конференции Владимир Зеленский, читайте в текстовой онлайн-трансляции РБК-Украина.

Позиция Венгрии относительно вступления Украины в Европейский союз

Ранее Венгрия угрожала блокировать все переговоры, связанные с вступлением Украины в ЕС. На фоне этого президент Владимир Зеленский во время визита в Аргентину смог пообщаться Орбаном накануне саммита лидеров ЕС. По его словам, разговор был откровенным и касался европейских дел двух государств.

Во время саммита Евросовет все же решил открыть переговоры по вступлению Украины.

50 млрд евро для Украины

Еврокомиссия предложила выделить Украине финансовую помощь в размере 50 млрд. евро к 2027 году. 14 декабря лидеры стран ЕС обсудили эту инициативу на саммите в Брюсселе, впрочем, 15 декабря Венгрия наложила вето на решение , несмотря на поддержку других 26 членов блока.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не одобрит такое решение, пока блок не выплатит все предназначенные для его страны средства, которые были заморожены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский