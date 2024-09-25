Зеленский: ООН не может завершить войну, для этого есть формула мира

Организация Объединенных Наций не может решить вопросы войны и мира. Однако для этого есть украинская формула мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.

"К сожалению, в ООН невозможно по-настоящему и справедливо решать вопросы войны и мира, поскольку в Совете Безопасности слишком многое зависит от права вето. Когда агрессор использует право вето, ООН бессильна остановить войну", - подчеркнул президент.

Однако он отметил, что для этого Украина разработала формулу мира.

"Но формула мира может это сделать - опять же, в ней нет права вето. Вот почему это лучшая возможность для достижения мира - все уровни, и она эффективна и всеобъемлющая", - подчеркнул он.