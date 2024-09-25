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Зеленский: ООН не может завершить войну, для этого есть формула мира

Украина, Среда 25 сентября 2024 19:44
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Зеленский: ООН не может завершить войну, для этого есть формула мира Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Организация Объединенных Наций не может решить вопросы войны и мира. Однако для этого есть украинская формула мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.

"К сожалению, в ООН невозможно по-настоящему и справедливо решать вопросы войны и мира, поскольку в Совете Безопасности слишком многое зависит от права вето. Когда агрессор использует право вето, ООН бессильна остановить войну", - подчеркнул президент.

Однако он отметил, что для этого Украина разработала формулу мира.

"Но формула мира может это сделать - опять же, в ней нет права вето. Вот почему это лучшая возможность для достижения мира - все уровни, и она эффективна и всеобъемлющая", - подчеркнул он.

Напомним, что Украина положила начало собственным мирным инициативам для дипломатического урегулирования войны. Речь идет о формуле мира и саммите мира для ее реализации.

В то же время, ряд стран предложили собственные "мирные планы" по войне в Украине. Среди них Китай и Бразилия. Их предложение состоит в призыве к деэскалации ситуации и возобновлению прямого диалога, не требуя от России отступления.

Президент Владимир Зеленский отверг альтернативные "мирные планы" и назвал их "деструктивными".

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