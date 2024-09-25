Зеленський: ООН не може завершити війну, для цього є формула миру

Організація Об'єднаних Націй не може розв’язати питання війни та миру. Проте для цього є українська формула миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН.

"На жаль, в ООН неможливо по-справжньому й справедливо розв’язувати питання війни та миру, оскільки в Раді Безпеки надто багато залежить від права вето. Коли агресор використовує право вето, ООН безсила зупинити війну", - підкреслив президент.

Однак він зауважив, що саме для цього Україна розробила формулу миру.

"Але формула миру може це зробити - знову ж таки, у ній немає права вето. Ось чому це найкраща можливість для досягнення миру - усі рівні, і вона ефективна та всеосяжна", - наголосив він.