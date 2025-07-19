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Зеленский обновил состав СНБО после перезагрузки правительства

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны после того, как произошла перезагрузка Кабинета министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента Украины.

В соответствии с указом президента за №501/2025, в состав СНБО включены следующие лица:

  • Зеленский Владимир Александрович - Президент Украины, Председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины;
  • Галущенко Герман Валерьевич - Министр юстиции Украины;
  • Гринчук Светлана Васильевна - Министр энергетики Украины;
  • Ермак Андрей Борисович - Руководитель Офиса Президента Украины;
  • Загородний Анатолий Глебович - президент Национальной академии наук Украины;
  • Иващенко Олег Иванович - Председатель Службы внешней разведки Украины;
  • Клименко Игорь Владимирович - Министр внутренних дел Украины;
  • Кравченко Руслан Андреевич - Генеральный прокурор;
  • Ляшко Виктор Кириллович - Министр здравоохранения Украины;
  • Малюк Василий Васильевич - Председатель Службы безопасности Украины;
  • Марченко Сергей Михайлович - Министр финансов Украины;
  • Пышный Андрей Григорьевич - Председатель Национального банка Украины (по согласию);
  • Пронин Филипп Евгеньевич - Председатель Государственной службы финансового мониторинга страны;
  • Свириденко Юлия Анатольевна - Премьер-министр Украины;
  • Сибига Андрей Иванович - Министр иностранных дел Украины;
  • Сырский Александр Станиславович - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины;
  • Соболев Алексей Дмитриевич - Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
  • Стефанчук Руслан Алексеевич - Председатель Верховной Рады Украины (по согласию);
  • Умеров Рустем Энверович - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
  • Федоров Михаил Альбертович - Первый вице-премьер-министр Украины - Министр цифровой трансформации Украины;
  • Шмыгаль Денис Анатольевич - Министр обороны Украины.

В то же время указано, что ряд указов по изменению состава СНБО, выданные в 2024 и 2025 годах, теряют свою силу.

Перестановки в правительстве

Напомним, что 17 июля Верховная Рада поддержала назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра. Бывший премьер-министр Денис Шмыгаль теперь возглавляет Министерство обороны Украины. В то же время Андрей Сибига снова стал главой Министерства иностранных дел.

Рустем Умеров назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины вместо Александра Литвиненко. До этого он возглавлял Министерство обороны Украины.

В новом правительстве потеряли должности министр стратегической промышленности Герман Сметанин, которого вернули в "Укроборонпром", вице-премьер и министр юстиции Ольга Стефанишина и ряд других.

Больше о перестановках в Кабмине можно прочитать в отдельном материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийСНБО