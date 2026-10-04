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Зеленский объявил об исторической договоренности с Германией на более чем 8 миллиардов евро

22:22 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Зеленский объявил об исторической договоренности с Германией на более чем 8 миллиардов евро Фото: Владимир Зеленский и Фридрих Мерц (Getty Images)
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4 октября Украина и Германия подписали новую историческую договоренность, которая усилит позиции Киева и Берлина на мировой арене.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина.

Глава государства публично выразил благодарность канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, который вместе со своей делегацией сегодня прибыл в Киев.

По словам Зеленского, в рамках этого визита удалось договориться о действительно важных вещах для обеих стран.

"Действительно важный, хороший, сильный визит с точки зрения исторической договоренности - общей договоренности на 8,5 миллиарда евро. И мы очень благодарны за поддержку", - подчеркнул президент.

Зеленский обратил внимание, что в настоящее время не только Германия помогает Украине, но и Украина делится своими знаниями, опытом, а также делает заказы и привлечена к совместному производству.

Как пояснил глава государства, речь идет о новых рабочих местах как в ФРГ, так и в Украине.

На этом фоне Зеленский подтвердил, что Киев и Берлин планируют вместе активно работать во многих разных направлениях.

Президент уточнил, что 4 октября Украина и Германия подписали 15 соглашений.

Среди ключевых договоренностей:

  • новое насосное оборудование Siemens Energy для поддержки "Нефтегаза" во время войны;
  • большой заказ на системы ПВО IRIS-T от Diehl;
  • работа над наращиванием производства ракет для Patriot в Германии;
  • сотрудничество по Freya в сфере противовоздушной обороны;
  • заказ радаров Hensoldt для обнаружения вражеских целей;
  • контракт с FFG на поставку патронов ориентировочно на 2 млрд евро;
  • договоренности с Amprion, Steag и Energo для прохождения зимнего периода.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Мерц публично обратился к российскому диктатору Владимиру Рутину во время визита в Киев.

А Зеленский заявил, что до сих пор пытается получить немецкие Taurus.

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