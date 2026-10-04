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Украина до сих пор пытается получить немецкие Taurus, - Зеленский

18:08 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Милан Лелич aimg Юлия Капитонова
Украина до сих пор пытается получить немецкие Taurus, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский и Фридрих Мерц (Getty Images)
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Украина все еще рассчитывает получить от Германии крылатые дальнобойные ракеты Taurus и делает для этого все возможное.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина.

По словам главы государства, вопрос поставок Taurus для ВСУ до сих пор остается в повестке дня.

Более того, Зеленский сообщил, что обсуждал эту тему с немецким канцлером Фридрихом Мерцем во время визита последнего в Киев 4 октября.

"Я могу сказать вам, почему это настолько важно. Это как с санкциями. То же самое с оружием. Неважно: имеем ли мы такое же или похожее, или нет? Неважно. Украине нужна вся поддержка. Так же как и Украина должна делиться всем опытом с Европой и другими странами, которые нас поддерживают. Потому что они поддерживают нас, и мы должны делиться. Потому что каждый должен быть готов", - подчеркнул Зеленский.

Как пояснил президент, Украина должна делиться с союзниками всем опытом и технологиями, полученными во время этой войны, если хочет регулярно получать военную помощь.

"Самый большой дефицит - противобаллистическая система. Так же и в отношении Taurus. Это сигнал. Это укрепление нас, да, но самое важное - то, что мы все партнеры, настоящие партнеры", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что не собирается сдаваться, поэтому продолжит переговоры по поставкам Taurus для Украины.

Кстати, ранее президент раскрыл запасы баллистических ракет в России.

Также Зеленский заявил, что Путин сознательно эскалирует и поднимает ставки перед переговорами с США.

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