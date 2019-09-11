Зеленський схвалив закон про зняття недоторканності з нардепів

Президент Володимир Зеленський у середу, 11 вересня, підписав законопроект №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів. Про це свідчать дані на сторінці закону на сайті Верховної ради.

Раніше законопроект про зняття недоторканності підписав глава парламенту Дмитро Разумков. Так, 3 вересня він був направлений на підпис Зеленському.

"11.09.2019 повернуто з підписом від президента", - зазначено на сайті ВР.

Нагадаємо, сьогодні Рада прийняла в другому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів. Документ передбачає скасування недоторканності з 2020 року. Він набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Як писало РБК-Україна, Зеленський перед голосуванням за документ запевнив нардепів, що при знятті недоторканності у депутатів зберігається індемнітет. Він зазначив, що парламентарії не будуть нести відповідальність за політичні рішення.

Додамо також, після внесених змін до Конституції України в частині скасування депутатської недоторканності нардепи планують привести у відповідність з цим документом всі інші закони, в яких йдеться про імунітет народного депутата.

Підкреслимо, глава ВР Дмитро Разумков заявив, що законопроект №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів прийнятий без порушень закону про регламент Верховної ради.