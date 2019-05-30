Рада схвалила за основу закон щодо модернізації сержантської служби у ЗСУ

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон у першому читанні після ряду невдалих спроб підтримав 231 нардеп

Верховна рада України схвалила за основу у першому читанні законопроект №10181 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)". За документ після ряду невдалих спроб проголосував 231 парламентар, передає кореспондент РБК-Україна.

У пояснювальній записці наголошується, що прийняття даного закону дасть змогу вдосконалити порядок виконання військового обов’язку громадянами України, реалізувати запровадження нових військових звань сержантського і старшинського складу Збройних сил України, забезпечивши їх відповідність еквівалентної колонки "NATO Code" згідно STNAG 2116.

Також документ має підвищити роль сержантського і старшинського складу ЗСУ в навчанні і вихованні підлеглого особового складу та в підготовці і виконанні ними завдань за призначенням, створить додаткові мотиваційні чинники щодо проходження українцями військової служби за контрактом та сприятиме переходу Збройних сил України на професійну основу, за зразком армій західноєвропейського зразка.

Нагадаємо, в лютому Рада провалила в першому читанні законопроект №6372 "Про внесення змін до деяких законів України про військові звання військовослужбовців", яким звання українських військовослужбовців пропонувалося привести у відповідність зі стандартами НАТО.

Зокрема, проектом пропонувалося, що нинішні військові звання - рядовий, старший солдат, молодший сержант, сержант, старший сержант, старшина, прапорщик, старший прапорщик, замінять на: солдат, старший солдат, сержант, старший сержант, головний сержант, штаб-сержант, майстер-сержант, старший майстер-сержант, головний майстер-сержант.

Як писало РБК-Україна раніше, в середині грудня минулого року ВР прийняла за основу закон про військову стандартизацію відповідно до вимог НАТО.