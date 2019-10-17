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Рада схвалила закон про модернізацію сержантському служби в ЗСУ

Новини » Політика    17.10.2019 - 16:28
Рада схвалила закон про модернізацію сержантському служби в ЗСУ
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Закон у першому читанні після ряду невдалих спроб прийняла в травні Рада 8 скликання

Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №0906 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України (про виконання військового обов'язку і проходження військової служби)". За документ проголосували 278 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Прийняття даного закону дозволить удосконалити порядок виконання військового обов'язку громадянами України, реалізувати введення нових військових звань сержантського і старшинського складу Збройних сил України, забезпечивши їх відповідність еквівалентної колонки "NATO Code" за STNAG 2116.

Крім того, очікується, що прийняття закону створить додаткові мотиваційні чинники по проходженню українцями військової служби за контрактом та сприятиме переходу Збройних сил України на професійну основу за зразком армій західноєвропейського зразка.

Нагадаємо, в кінці травня Рада 8 скликання прийняла за основу в першому читанні законопроект №10181 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)". Проект після ряду невдалих спроб підтримав 231 депутат ВР.

Як писало РБК-Україна раніше, в лютому ВР провалила в першому читанні законопроект №6372 "Про внесення змін у деякі закони України про військових званнях військовослужбовців", яким звання українських військовослужбовців пропонувалося привести у відповідність зі стандартами НАТО.

Зокрема, проектом пропонувалося, що нинішні військові звання - рядовий, старший солдат, молодший сержант, сержант, старший сержант, старшина, прапорщик, старший прапорщик, замінять на: солдат, старший солдат, сержант, старший сержант, головний сержант, штаб-сержант, майстер-сержант, старший майстер-сержант, головний майстер-сержант.

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