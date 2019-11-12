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На підпис Зеленському передали закон про модернізацію сержантської служби в ЗСУ

Новини » Політика     12.11.2019 - 23:24
На підпис Зеленському передали закон про модернізацію сержантської служби в ЗСУ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Закон дозволить реалізувати введення нових військових звань сержантського і старшинського складу ЗСУ

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №0906 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України (про виконання військового обов'язку і проходження військової служби)". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

На підпис Зеленському передали закон про модернізацію сержантської служби в ЗСУ

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Проект закону 12 листопада, схвалив глава ВР Дмитро Разумков.

Нагадаємо, 17 жовтня Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №0906 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України (про виконання військового обов'язку і проходження військової служби)". За документ проголосували 278 нардепів.

Прийняття даного закону дозволить удосконалити порядок виконання військового обов'язку громадянами України, реалізувати введення нових військових звань сержантського і старшинського складу Збройних сил України, забезпечивши їх відповідність еквівалентної колонки "NATO Code" за STNAG 2116.

Крім того, очікується, що прийняття закону створить додаткові мотиваційні чинники по проходженню українцями військової служби за контрактом та сприятиме переходу Збройних сил України на професійну основу за зразком армій західноєвропейського зразка.

Також РБК-Україна повідомляло, що в кінці травня Рада 8 скликання прийняла за основу в першому читанні законопроект №10181 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)". Проект після ряду невдалих спроб підтримав 231 депутат ВР.

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