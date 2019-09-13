ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мінфін роз'яснив механізм єдиного рахунку для сплати податків

Новини » Економіка    13.09.2019 - 14:55
Мінфін роз'яснив механізм єдиного рахунку для сплати податків
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Через єдиний рахунок можна сплатити декілька податків

Законопроекти 1049 та 1051, ухвалені у першому читанні Верховною радою 13 вересня, запроваджують єдиний рахунок для сплати податків з 1 січня 2020 року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як зазначили в Мінфіні, єдиний рахунок - це рахунок, який платник податків за власним бажанням зможе відкрити у Державній казначейській службі та використовувати його для сплати податків і зборів, адміністрування яких контролює Державна податкова служба (ДПС).

Через єдиний рахунок можна буде сплатити податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиний соціальний внесок (ЄСВ), єдиний податок (ЄП), рентну плату.

"Проте єдиний рахунок не можна буде використати для сплати податку на додану вартість (ПДВ) та акцизного податку з пального та спирту, оскільки для їхньої сплати є дві інші, спеціальні системи електронного адміністрування", - зазначили в Мінфіні.

Крім того, платник податків матиме право вільно розпоряджатися коштами на єдиному рахунку, перераховуючи їх, наприклад, і на рахунки для сплати ПДВ.

Для відкриття єдиного рахунку платники податків зможуть подати заяву до ДПС, через свій електронний кабінет. У свою чергу, ДПС надсилатиме Казначейству усі дані про платника, які будуть необхідні Казначейству для перерахування його податкових платежів.

Платник податків у будь-який час зможе поповнити єдиний рахунок своїми коштами, які він планує витратити на сплату податків та зборів. Поповнити рахунок можна буде як зі свого банківського рахунку, так і через касу банку або інші платіжні пристрої. Доступ до єдиного рахунку платник матиме через свій електронний кабінет, розповіли в Мінфіні.

Як повідомляло РБК-Україна, 13 вересня Верховна схвалила в першому читанні законопроекти щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Нагадаємо, 12 вересня, Верховна рада України підтримала за основу законопроект №1057 щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску (ЄСВ) та податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Рада планує запровадити єдиний рахунок для сплати податків та ЄСВ Рада хоче усунути бар'єри для реалізації концесійних проектів
Новини України Міністерство фінансів УкраїниЕСВВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся