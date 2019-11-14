Зеленський відвідає Австрію з офіційним візитом

Фото: Володимир Зеленський і Олександр Шпалленберг (president.gov.ua)

Глава держави прийняв пропозицію президента Австрії

У четвер, 14 листопада, президент України Володимир Зеленський на зустрічі з міністром закордонних справ Австрії Олександром Шалленбергом прийняв пропозицію відвідати країну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Повідомляється, що глава держави прийняв пропозицію президента Австрії.

"Володимир Зеленський прийняв запрошення Федерального Президента Республіки Австрія Олександра ван дер Беллена здійснити офіційний візит до Австрії", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, глава держави висловив сподівання, що новий уряд Австрії буде продовжувати підтримку України у питаннях протидії російської агресії і збереженні режиму санкцій проти РФ. Він також закликав австрійський бізнес збільшувати інвестиції в українську економіку, які зараз становлять понад 1,16 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше екс-президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував організувати переговори Путіна і Зеленского, заявивши, що український президент погодився. Пізніше в МЗС України повідомили, що Київ офіційно не отримував пропозицій від Казахстану про особисту зустріч президентів України та Росії.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський очікує від "нормандської зустрічі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) вирішення конфлікту на Донбасі. За словами міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, головні теми зустрічі - це обмін полоненими, вирішення конфлікту на Донбасі. Питання анексованого Криму обговорюватися не буде.