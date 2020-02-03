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Зеленський схвалив ратифікацію податкової угоди з Сінгапуром

Новини » Політика     03.02.2020 - 15:43
Зеленський схвалив ратифікацію податкової угоди з Сінгапуром
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава держави в понеділок підписав відповідний проект закону

Президент України Володимир Зеленський в понеділок, 3 лютого, схвалив законопроект №0016 "Про ратифікацію протоколу про внесення змін до угоди між урядом України та урядом республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Зеленський схвалив ратифікацію податкової угоди з Сінгапуром

У пояснювальній записці зазначено, що необхідність укладення цього протоколу пояснюється тим, що в процесі переговорів з Сінгапуром були узгоджені зміни, які необхідно внести в угоду між урядами країн про уникнення подвійного оподаткування.

Зазначено також, що суб'єктами виконання протоколу є Міністерство фінансів України та Державна податкова служба України.

Нагадаємо, ВР 14 січня схвалила ратифікацію угод з Сінгапуром, Грузією, Туреччиною і Бразилією. Зокрема, за законопроект №0016 проголосували 328 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, 31 січня Зеленський підписав законопроект №0020 "Про ратифікацію договору між Україною та Федеративною республікою Бразилія про взаємну правову допомогу та правові відносини у цивільних справах" і законопроект №0018 "Про ратифікацію угоди про співробітництво в сфері розвитку між урядом України і урядом Турецької республіки".

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