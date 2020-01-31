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Президент схвалив ратифікацію міжурядового договору з Туреччиною

Новини » Політика     31.01.2020 - 17:29
Президент схвалив ратифікацію міжурядового договору з Туреччиною
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зеленський у п'ятницю підписав відповідний законопроект №0018

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №0018 "Про ратифікацію угоди про співробітництво у сфері розвитку між урядом України та урядом Турецької республіки". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Президент схвалив ратифікацію міжурядового договору з Туреччиною

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

У пояснювальній записці до документу вказано, що цей закон дозволить реалізувати положення угоди та створить організаційно-правові засади співробітництва між урядами країн у сфері розвитку, сприятиме впровадженню проектів (програм) технічного (у формі передачі ноу-хау, підготовки кадрів, консультування та надання послуг, постачання обладнання і матеріалів, впровадження нових технологій, необхідних для успішного виконання проектів або програм) і фінансового (у формі грантів для фінансування постачання товарів, обладнання та матеріалів, а також виконання робіт та надання послуг, необхідних для успішного виконання проектів або програм) співробітництва, спрямованого на підтримку сталого розвитку та взаємодії у забезпеченні гуманітарної допомоги.

Так, відповідно до статті 7 угоди, деякі товари, обладнання, матеріали, фінансові ресурси, роботи та послуги тощо звільнятимуться від сплати податкових і митних зборів.

Нагадаємо, Верховна рада України 14 січня схвалила ратифікацію угод з Сінгапуром, Грузією, Туреччиною і Бразилією.

Як писало РБК-Україна, 23 січня представники Міністерства оборони України та Директорату оборонної промисловості Туреччини підписали міжурядовий протокол про подальші кроки з реалізації спільних проектів у галузі озброєння і військової техніки.

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