Зеленський схвалив ратифікацію договору про екстрадицію з Казахстаном

Президент України Володимир Зеленський підписав два законопроекти про ратифікацію правових угод з Казахстаном. Договори стосуються екстрадиції та правову допомогу у кримінальних справах.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документів - повернуті з підписом від президента.

Зокрема, глава держави підписав законопроект №0030 "Про ратифікацію договору між Україною та республікою Казахстан про екстрадицію" і проект закону №0031 "Про ратифікацію договору між Україною та республікою Казахстан про правову допомогу у кримінальних справах".

Нагадаємо, Верховна рада України схвалила за основу і в цілому дані проекти законів у кінці квітня. Так, 314 депутатів підтримали законопроект №0030 і 329 нардепів проголосували за проект закону №0031.

Як писало РБК-Україна, Зеленський також підписав три законопроекти про ратифікацію правових угод з Аргентиною. Угоди стосуються видачі правопорушників, передачі засуджених і правову допомогу.

Крім того, в середині квітня глава держави зустрівся з послами Сербії, Куби та Казахстану і прийняв у них вірчі грамоти.