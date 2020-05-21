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Зеленський схвалив ряд ратифікацій правових угод з Аргентиною

Новини » Політика     21.05.2020 - 16:08
Зеленський схвалив ряд ратифікацій правових угод з Аргентиною
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент підписав три законопроекти про ратифікацію правових угод

Президент Володимир Зеленський підписав три законопроекти про ратифікацію правових угод з Аргентиною. Угоди стосуються видачі правопорушників, передачі засуджених і правову допомогу.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Так, останній етап проходження документів - повернуті з підписом від глави держави.

Зокрема, Зеленський підписав законопроект №0022 "Про ратифікацію договору між Україною та Аргентинською Республікою про видачу правопорушників", проект закону №0023 "Про ратифікацію договору між Україною та Аргентинської республікою про передачу засуджених осіб" і проект №0024 "Про ратифікацію договору між Україною і Аргентинської Республіки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах".

Нагадаємо, Верховна рада прийняла дані проекти закону за основу і в цілому в кінці квітня.

Як писало РБК-Україна, раніше Зеленський підписав законопроект №0036 "Про приєднання України до Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року". Протокол передбачає захист культурних цінностей на окупованій території.

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Володимир ЗеленськийратификацияАргентина
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