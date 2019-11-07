Зеленський схвалив зміни до бюджету-2019

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зокрема, виділяється мільярд гривень на шахтарів

Глава держави Володимир Зеленський у четвер, 7 листопада, підписав законопроект №2283 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2019 рік". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента. Проект 5 листопада схвалив спікер ВР Дмитро Разумков.

Документом передбачається додаткове фінансування програми "Реструктуризація вугільних шахт" у сумі 1 млрд гривень, що дозволить забезпечити своєчасну виплату заробітної плати шахтарям і не допустити відключення шахт від електропостачання.

Підвищується грошове забезпечення військовослужбовців Держприкордонслужби, Служби безпеки України, Національної гвардії, Головного управління розвідки Міноборони, Управління державної охорони до рівня виплат в Збройних силах.

Законом також нормуються зарахування до спеціального фонду конфіскованих коштів, які надійшли в обсязі 1 млрд 560,1 млн гривень станом на 1 жовтня. Зокрема, Міністерству оборони на облаштування військових комісаріатів та їх всебічне забезпечення із цієї суми буде направлено 524 млн гривень, а Державному агентству автомобільних доріг "Укравтодор" - 1 млрд 36,1 млн гривень за пріоритетними напрямами розвитку доріг державного значення.

Як писало РБК-Україна раніше, 31 жовтня парламент схвалив зміни до бюджету-2019 у другому читанні. А в першому читанні Рада підтримала даний законопроект 18 жовтня.

Нагадаємо, Кабмін схвалив і передав до Верховної ради проект змін до закону про державний бюджет на 2019 рік. У ньому було передбачене зниження плану доходів бюджету на 2019 рік на 20,4 млрд грн через зменшення планових надходжень від ПДВ та імпортні товари і ввізного мита внаслідок зміцнення гривні до долара США і євро.

Так, 12 жовтня Кабмін схвалив рішення, згідно з яким на погашення боргу по заробітній платі перед шахтарями буде виділено один мільярд гривень.