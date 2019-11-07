Зеленский одобрил изменения в бюджет-2019

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

В частности, выделяется миллиард гривен на шахтеров

Глава государства Владимир Зеленский в четверг, 7 ноября, подписал законопроект №2283 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2019 год". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента. Проект 5 ноября одобрил спикер ВР Дмитрий Разумков.

Документом предусматривается дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 млрд гривен, что позволит обеспечить своевременную выплату заработной платы шахтерам и не допустить отключения шахт от электроснабжения.

Повышается денежное обеспечение военнослужащих Госпогранслужбы, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Главного управления разведки Минобороны, Управления государственной охраны до уровня выплат в Вооруженных силах.

Законом также нормируются зачисления в специальный фонд конфискованных средств, которые поступили в объеме 1 млрд 560,1 млн гривен по состоянию на 1 октября. В частности, Министерству обороны на обустройство военных комиссариатов и их всестороннее обеспечение из этой суммы будет направлено 524 млн гривен, а Государственному агентству автомобильных дорог "Укравтодор" - 1 млрд 36,1 млн гривен по приоритетным направлениям развития дорог государственного значения.

Как писало РБК-Украина ранее, 31 октября парламент одобрил изменения в бюджет-2019 во втором чтении. А в первом чтении Рада поддержала данный законопроект 18 октября.

Напомним, Кабмин одобрил и передал в Верховную раду проект изменений в закон о государственном бюджете на 2019 год. В нем было предусмотрено снижение плана доходов бюджета на 2019 год на 20,4 млрд грн из-за уменьшения плановых поступлений от НДС и импортные товары и ввозной пошлины вследствие укрепления гривны к доллару США и евро.

Так, 12 октября Кабмин одобрил решение, согласно которому на погашение долга по заработной плате перед шахтерами будет выделен один миллиард гривен.