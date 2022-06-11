РФ видала перші паспорти в окупованому Мелітополі, - росЗМІ

Росія почала паспортизацію в тимчасово окупованому Мелітополі. Так звані "військові адміністрації" повідомляють про видачу перших паспортів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Сьогодні у Мелітополі відбулася церемонія видачі перших російських паспортів", - сказав заявив колаборант, член окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.

Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання громадянства Росії для мешканців Запорізької та Херсонської областей України.

Додамо, що російські окупанти зараз також здійснюють незаконну видачу паспортів РФ мешканцям окупованих територій Донецької і Луганської областей за прискореною процедурою.

Зазначимо, нещодавно віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук звернулася із двома важливими заявами, вона закликала мешканців тимчасово окупованих районів не залишатися у контрольованих РФ населених пунктах і не брати російські паспорти.

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