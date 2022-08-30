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У міськраді Запоріжжя ведуться слідчі дії

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Запоріжжя, Вівторок 30 серпня 2022 11:40
У міськраді Запоріжжя ведуться слідчі дії Фото: у міськраді Запоріжжя ведуться слідчі дії (forpost.media)
Автор: Константин Широкун

У міській раді Запоріжжя ведуться слідчі дії. Про їх причини і характер заходів поки не повідомляється.

Про це заявив секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За його словами, в мерії міста зараз працюють правоохоронці.

"У Запорізькій міській раді працюють слідчі. Ми завжди готові співпрацювати з правоохоронними органами. Міська влада завжди відкрита для співпраці", - заявив секретар міськради.

Раніше повідомлялося, що вчора вночі окупанти обстріляли Запоріжжя. В результаті удару пошкодження отримали 9 багатоповерхових і 40 приватних будинків.

27 серпня росіяни обстріляли школу-інтернат у Запоріжжі. Навчальний заклад зазнав серйозних руйнувань.

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