У міськраді Запоріжжя ведуться слідчі дії

У міській раді Запоріжжя ведуться слідчі дії. Про їх причини і характер заходів поки не повідомляється.

Про це заявив секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За його словами, в мерії міста зараз працюють правоохоронці. "У Запорізькій міській раді працюють слідчі. Ми завжди готові співпрацювати з правоохоронними органами. Міська влада завжди відкрита для співпраці", - заявив секретар міськради.