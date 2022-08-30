У міськраді Запоріжжя ведуться слідчі дії
У міській раді Запоріжжя ведуться слідчі дії. Про їх причини і характер заходів поки не повідомляється.
Про це заявив секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
За його словами, в мерії міста зараз працюють правоохоронці.
"У Запорізькій міській раді працюють слідчі. Ми завжди готові співпрацювати з правоохоронними органами. Міська влада завжди відкрита для співпраці", - заявив секретар міськради.
Раніше повідомлялося, що вчора вночі окупанти обстріляли Запоріжжя. В результаті удару пошкодження отримали 9 багатоповерхових і 40 приватних будинків.
27 серпня росіяни обстріляли школу-інтернат у Запоріжжі. Навчальний заклад зазнав серйозних руйнувань.
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