ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ роз'яснила ситуацію з обшуками на "1+1"

Новини » Надзвичайні події     06.02.2020 - 16:50
СБУ роз'яснила ситуацію з обшуками на "1+1"
Фото: обшуки на "1+1" (скрін з YouTube-каналу "Вільний")

СБУ вважає, що журналісти могли бути причетні до прослуховування Гончарука

Обшуки на телеканалі "1+1" були пов'язані з тим, що окремі журналісти можуть бути причетні до прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Зокрема, СБУ закликає ЗМІ не робити поспішних висновків і дочекатися офіційних результатів розслідування.

Також в СБУ уточнили, що обшуки на "1+1" пройшли на робочих місцях окремих журналістів на підставі рішення суду, а також вдома у журналістів. Підкреслюється, що обшуки не вплинули на ефір. При цьому встановлюється причетність різних осіб та їх роль в незаконному прослуховуванні.

"Це не означає, що журналісти особисто робили записи. Проте вони могли бути залучені до цього", - йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що для експертизи були вилучені комп'ютери. Крім того, слідчі дії відбулися не лише у журналістів, а й в окремих міністрів і представників НБУ.

Фото: пояснення СБУ

Водночас Група "1+1 медіа" звернулася до президента Володимира Зеленського, спікеру Ради Дмитру Разумкову та ін. з проханням звернути увагу на дії СБУ.

Нагадаємо, раніше Управління державної охорони (УДО) заявило про непричетність до прослуховування Гончарука, відомство активно співпрацює зі Службою безпеки України в розслідуванні.

ДБР повідомило про підозру співробітнику контррозвідки СБУ
Новини України 1+1Служба безпеки УкраїниобшукпрослушкаОлексій Гончарук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся