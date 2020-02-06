СБУ роз'яснила ситуацію з обшуками на "1+1"

Фото: обшуки на "1+1" (скрін з YouTube-каналу "Вільний")

СБУ вважає, що журналісти могли бути причетні до прослуховування Гончарука

Обшуки на телеканалі "1+1" були пов'язані з тим, що окремі журналісти можуть бути причетні до прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Зокрема, СБУ закликає ЗМІ не робити поспішних висновків і дочекатися офіційних результатів розслідування.

Також в СБУ уточнили, що обшуки на "1+1" пройшли на робочих місцях окремих журналістів на підставі рішення суду, а також вдома у журналістів. Підкреслюється, що обшуки не вплинули на ефір. При цьому встановлюється причетність різних осіб та їх роль в незаконному прослуховуванні.

"Це не означає, що журналісти особисто робили записи. Проте вони могли бути залучені до цього", - йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що для експертизи були вилучені комп'ютери. Крім того, слідчі дії відбулися не лише у журналістів, а й в окремих міністрів і представників НБУ.

Фото: пояснення СБУ

Водночас Група "1+1 медіа" звернулася до президента Володимира Зеленського, спікеру Ради Дмитру Разумкову та ін. з проханням звернути увагу на дії СБУ.

Нагадаємо, раніше Управління державної охорони (УДО) заявило про непричетність до прослуховування Гончарука, відомство активно співпрацює зі Службою безпеки України в розслідуванні.