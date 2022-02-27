ru ua
Нд, 27 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У центрі Харкова тривають бої. Росія зазнає втрат

Новость на русском →
Харків, Неділя 27 лютого 2022 08:01
У центрі Харкова тривають бої. Росія зазнає втрат У Харкові тривають бої (Maksim.Levin)
Автор: Людмила Жукова

У Харкові тривають бої, але російська армія несе суттєві втрати.

Вже є інформація про ворожу техніку окупанта, яка прорвалася до Харкова.

На даний момент бої тривають.

По місту пересувається ворожа техніка. Інформацію підтвердили в обласному департаменті цивільного захисту. У зв'язку з оперативною ситуацією, транспорт в районі Олексіївки скасований.

Надходять повідомлення про прорив колони бронемашин "Тигр" у районі Олексіївки з боку Малої Данилівки, а також поряд із Гідропарком. У соцмережах пишуть про машини на вулиці Саперній. Бачили окупантські Камази на Шишківці.

Ніч із 26 на 27 лютого на Харківщині була важка. За Окружною вибухнув газопровід.

Жінкам і дітям залишатися в укриттях! Українські чоловіки знищать ворога!

Читайте також, про ситуацію в Харкові просто зараз: що відбувається в місті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна