ru
ua

Зеленський пояснив, чому не міг говорити, що літак МАУ збили

Новини » Політика   

Він наголосив на відсутності достатньої кількості доказів

Президент Володимир Зеленський заявив, що вже на другий день знав про збиття літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані, яке сталося 8 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ізраїльському "9 каналу".

Він пояснив, що не міг про це публічно говорити, оскільки на це були потрібні докази.

"Я до них (родичів загиблих, - ред.)поїхав, я не міг в публічному полі говорити: "Нас збили", але я приїхав до них і сказав: "Крім співчуття і так далі, я приїхав до вас з важливою інформацією. Хочу, щоб ви точно знали, це на сто відсотків не технічна помилка. і не помилка ваших рідних, і не помилка нашого професійного екіпажу", - сказав Зеленський.

За його словами, на іранську сторону протягом трьох днів здійснювався тиск, щоб домогтися визнання збиття літака. В цьому Україні допомагали США, Велика Британія та Канада.

"Я вважаю, що ми зробили кілька важливих кроків, які дали нам можливість натиснути на іранську сторону, і вони визнали, що це була не технічна поломка або помилка нашого екіпажу і літака МАУ", - сказав президент.

РБК-Україна писало, що літак "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) 8 січня був збитий двома ракетами Tor-M1 класу "земля-повітря" малого радіусу дії.

Нагадаємо, незабаром Іран ухвалить остаточне рішення щодо подальшої роботи із засобами реєстрації польотної інформації літака МАУ, що розбився поблизу Тегерана.

Штепа отримала компенсацію від України за рішенням ЄСПЛ Україна віддасть німцям в управління залізницю на 10 років, - Гончарук
Читати всі новини