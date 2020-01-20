Авіакатастрофа МАУ: суд зобов'язав владу Ірану виплатити компенсації

Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com / SZimpas)

Голова Верховного суду Ірану повідомив, що представники судової влади країни зв'язалися з сім'ями загиблих в авіакатастрофі іранців

Голова Верховного суду Ірану Эбрахим Раиси заявив, що влада країни повинні терміново виконати свої зобов'язання по компенсації сім'ям жертв авіакатастрофи літака МАУ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Tasnim.

Раиси заявив про "необхідність негайно виплатити компенсації родичам загиблих в результаті катастрофи українського літака".

Також він додав, що "представники судових властей Ірану зв'язалися телефоном з сім'ями всіх іранців, загиблих в результаті катастрофи літака".

Нагадаємо, президент Ірану Хасан Рухани передав листа Володимиру Зеленському щодо катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані.

Крім того, українські експерти першими виявили елементи ракети, якою був збитий літак "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані, і зробили вони це завдяки особистим речам жертв падіння літака.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії "Міжнародні авіалінії України" виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Через кілька хвилин після зльоту його збив Корпус вартових ісламської революції Ірану, нібито переплутавши з літаком Сполучених Штатів. Жертвами катастрофи стали 176 осіб, серед яких 11 українців.