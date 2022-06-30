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Зеленський обговорив зі Штайнмаєром посилення військової допомоги Україні

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром. Сторони обговорили посилення воєнної допомоги для українських бійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави у Twitter.

"Обговорили нарощування оборонної підтримки України. Цінуємо солідарність німецького народу на нашому шляху до ЄС та підтримку у протидії агресії", - написав Зеленський за підсумками переговорів.

Також президент України додав, що вдячний Штайнмаєру за співчуття у зв'язку з ракетним ударом російських військ по ТРЦ у Кременчуці.

При цьому під час переговорів сторони обговорили можливий візит Штайнмаєра в Україну.

Варто зауважити, що ще на початку травня президент ФРН заявляв про готовність відвідати Україну з офіційним візитом.

Нагадаємо, раніше міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина та Нідерланди найближчим часом передадуть Україні ще шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.

Також ми писали, що німецькі САУ Panzerhaubitze 2000 вже перебувають у розпорядженні українських військ.

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Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниУкраїнаГерманияШтайнмаєрВійськова допомога