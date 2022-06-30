Зеленський обговорив зі Штайнмаєром посилення військової допомоги Україні

"Обговорили нарощування оборонної підтримки України. Цінуємо солідарність німецького народу на нашому шляху до ЄС та підтримку у протидії агресії", - написав Зеленський за підсумками переговорів.

Також президент України додав, що вдячний Штайнмаєру за співчуття у зв'язку з ракетним ударом російських військ по ТРЦ у Кременчуці.

При цьому під час переговорів сторони обговорили можливий візит Штайнмаєра в Україну.

Варто зауважити, що ще на початку травня президент ФРН заявляв про готовність відвідати Україну з офіційним візитом.