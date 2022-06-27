Німецька артилерія вже на фронті. З'явилися перші фото та відео

Німецькі САУ Panzerhaubitze 2000 вже перебувають на позиціях українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 72-га окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців у Telegram .

"PzH 2000 є однією з найдосконаліших САУ у світі. Має автоматичну систему заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів, плюс сучасна точна система навігації", - говориться у повідомленні.

Зазачається, що 155-мм самохідні гаубиці потребують екіпажу лише 5 осіб та здатні зробити 20 пострілів за 2 хвилини. Відстань пострілу становить від 30 до 67 км.