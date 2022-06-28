Німеччина і Нідерланди передадуть Україні ще шість гаубиць PzH 2000
Німеччина і Нідерланди найближчим часом передадуть Україні ще шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Як заявили в кулуарах саміту НАТО в Мадриді міністри оборони обох країн Крістіне Ламбрехт і Касья Оллонгрен, кожна сторона поставить по три гаубиці.
"Федеральний уряд вирішив, що ми можемо передати Україні ще три Panzerhaubitze 2000 самохідних гаубиць", - зазначила Ламбрехт.
Міністри також відзначили, що Україна запросила додаткові поставки озброєнь у Німеччини та Нідерландів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про постачання перших 12 Panzerhaubitze 2000 від Німеччини та Нідерландів. Крім того, українська сторона чекає схвалення Берліна на покупку ще 100 самохідних гаубиць.
Раніше також з'явилися перші фото і відео того, як німецька артилерія працює на фронтах України.
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