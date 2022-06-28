Німеччина і Нідерланди передадуть Україні ще шість гаубиць PzH 2000

Німеччина і Нідерланди найближчим часом передадуть Україні ще шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Як заявили в кулуарах саміту НАТО в Мадриді міністри оборони обох країн Крістіне Ламбрехт і Касья Оллонгрен, кожна сторона поставить по три гаубиці.

"Федеральний уряд вирішив, що ми можемо передати Україні ще три Panzerhaubitze 2000 самохідних гаубиць", - зазначила Ламбрехт.

Міністри також відзначили, що Україна запросила додаткові поставки озброєнь у Німеччини та Нідерландів.