Зеленский обсудил со Штайнмайером усиление военной помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Стороны обсудили усиление военной помощи для украинских бойцов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.
"Обсудили наращивание оборонной поддержки Украины. Ценим солидарность немецкого народа на нашем пути к ЕС и поддержку в противодействии агрессии", - написал Зеленский по итогам переговоров.
Также президент Украины добавил, что благодарен Штайнмайеру за сочувствие в связи с ракетным ударом российских войск по ТРЦ в Кременчуге.
При этом в ходе переговоров стороны обсудили возможный визит Штайнмайера в Украину.
Стоит заметить, что еще в начале мая президент ФРГ заявлял о готовности посетить Украину с официальным визитом.
Напомним, ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия и Нидерланды в ближайшее время передадут Украине еще шесть самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.
Также мы писали, что немецкие САУ Panzerhaubitze 2000 уже находятся в распоряжении украинских войск.
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