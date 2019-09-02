Пенс задоволений зустріччю з президентом України

Фото: зустріч Майка Пенса з Володимиром Зеленським (facebook.com/FoxNews/videos)

Віце-президент США вважає, що відносини між Україною і США ще ніколи не були такими міцними

Віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс високо оцінив зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і нинішні відносини між Україною і США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Пенса.

Пенс зазначив, що під час зустрічі обговорили питання безпеки, економічного зростання та програму реформ президента України.

"Прекрасна зустріч з президентом України Зеленським для обговорення питань безпеки, енергетики, економічного зростання і прогресу його програми реформ. Відносини між Україною і США ніколи не були такими міцними, як під керівництвом президента Дональда Трампа!" - написав він.

Нагадаємо, раніше у Варшаві віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс заявив, що США продовжать підтримувати Україну в сфері безпеки і територіальної цілісності. Пенс зазначив, що між США та Україною надзвичайно сильні відносини і його країна завжди підтримує і стоїть пліч-о-пліч з народом України, ще з 2014 року.