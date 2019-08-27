В Росію не пустили сенатора США, який підтримує Україну

Фото: Рон Джонсон (facebook.com/RonJohnsonWI)

Рон Джонсон мав намір відвідати РФ у складі делегації конгресу

Американському сенатору Ронові Джонсону уряд Російської Федерації відмовив у видачі візи для в'їзду у складі делегації конгресу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт політика.

У свою чергу у Департаменті інформації та друку МЗС РФ заявили, що Джонсон не звертався за візою в Росію, оскільки його ім'я є в російському "стоп-листі", про що американський політик начебто знав і раніше.

Джонсон є головою Підкомітету з питань зовнішніх зв'язків Сенату з питань Європи та регіонального співробітництва в галузі безпеки. Під час візиту він планував зустрітися з російськими чиновниками, американськими бізнесменами, представниками громадських організацій та ін.

Сенатор ініціював і підтримував низку законодавчих актів, які мали на меті притягнути Росію до відповідальності за агресію в Україні. Зокрема, він курував резолюції сенату, які закликали до більш жорсткого реагування на агресію РФ у Керченській протоці в листопаді 2018-го, а також санкцій, пов'язаних із "Північним потоком-2".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія готує симетричну відповідь на ракетні випробування США. Так президент РФ Володимир Путін попросив уряд оцінити загрозу, яку становлять для Росії випробування крилатої ракети наземного базування Вашингтоном, і доручив міністрам "вжити вичерпних заходів з підготовки симетричної відповіді".

Раніше Сполучені Штати Америки випробували першу крилату ракету наземного базування з досяжності понад 500 км, яка була заборонена ракетним договором. Випробування ракети з неядерною боєголовкою відбулося у штаті Каліфорнія 18 серпня.